Pelé casa neste sábado em cerimônia ao estilo britânico

O Rei do Futebol, Pelé, de 75 anos, vai casar neste sábado com a empresária Marcia Cibele Aoki, 50 anos, em um evento privado, com poucos convidados. Mas isso não significa que seja uma cerimônia simples.

O casamento, que será realizado no Guarujá, litoral de São Paulo, contará com cerca de 120 convidados entre parentes e amigos próximos do casal. O evento acontecerá seguindo as tradições do casamento do Império Britânico. A intenção é fazer algo parecido com a festa realizada no casamento do príncipe William e de Kate Middleton, em abril de 2011, na Abadia de Westminster.

Pelé recebeu, em 1997, o título de Sir (Cavaleiro Honorário do Império Britânico), das mãos da Rainha Elizabeth 2.ª. Aos 75 anos, o Rei do Futebol sobe ao altar pela terceira vez e disse que finalmente encontrou o seu “amor definitivo”.

Pelé e Marcia se conheceram na década de 1980, durante uma festa em Nova York. Eles começaram a namorar somente em 2010, após reencontro inusitado dentro de um elevador do prédio onde moravam na Alameda Jaú, em São Paulo.

Em 2012, Pelé apresentou Marcia como sua namorada durante o prêmio Chuteira de Ouro, evento da Fifa, em Mônaco. Desde então, ele a leva a todas festas e eventos para os quais é convidado.

Antes de Marcia, o maior jogador da história do futebol foi casado duas vezes. A primeira com Rosimeri Cholbi, com quem teve três filhos – Edinho, Jennifer e Kelly – e com a cantora gospel Assíria Nascimento, mãe dos gêmeos Joshua e Celeste.

Além disso, ele namorou algumas personalidades, como a apresentadora Xuxa, na década de 80.