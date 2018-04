Pelé comemora Copa no Brasil e diz torcer por Inglaterra-2018 O Brasil tem capacidade de receber a Copa do Mundo em 2014 e a Inglaterra deve ser o palco da competição quatro anos mais tarde, disse Pelé nesta quarta-feira. "O Brasil não está pronto para receber a Copa do Mundo agora, mas não há dúvida que o Brasil estará pronto em sete anos", disse o atleta do século 20. "Os brasileiros gostam de futebol e quando o Brasil recebeu a confirmação de que sediará a Copa de 2014 foi fantástico", disse Pelé em entrevista coletiva em Sheffield, onde participou das comemorações do 150o aniversário do Sheffield FC, clube mais antigo do mundo. O ex-jogador, tricampeão mundial com a seleção brasileira, também defendeu que o Mundial de 2018 seja realizado em solo inglês. "A Inglaterra está sempre preparada para uma Copa do Mundo", disse. "Não há necessidade de construir novos estádios, porque a Inglaterra já provou que tem bons estádios", acrescentou o ex-jogador, que disputou a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. O ex-jogador do Santos está ajudando o outro time da cidade inglesa, o Sheffield United, a fechar uma parceria com o atual campeão brasileiro São Paulo. "É a primeira vez que um clube inglês tem uma conexão direta com um time brasileiro", disse. "Há vários jogadores brasileiros que podem jogar na Inglaterra e mais times deveriam ter essa oportunidade."