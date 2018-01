Pelé ´comemora´ gol de Romário não ter saído em 1.º de abril Trinta e oito anos depois de ter marcado seu milésimo gol, Pelé viu com bons olhos, e bom humor, o fato de Romário não ter igualado a marca no último domingo, no jogo do Vasco contra o Botafogo. ?Acho que foi até bom, porque ia ser no 1.º de abril e ia ser o gol da mentira. Acho que foi até uma ajudinha que Deus deu pro Romário?, comentou. O Rei lamentou apenas a frustração de alguns torcedores, inclusive amigos seus, que segundo ele, ficaram chateados por terem saído do Maracanã sem presenciar o feito do jogador vascaíno. ?Ele vai fazer. É claro que ele vai fazer. E é bom porque é mais um que mostra que o futebol brasileiro é o mais ofensivo de todo o mundo?, disse Pelé, que destacou ainda o lado positivo da espera. ?Os jogos do Rio que não vinham dando renda e foram quase 60 mil pessoas ao jogo do Romário?, contabiliza. Pelé admitiu que a expectativa que antecede a marca do milésimo gol chega a ser um sofrimento. ?Quando começa a pressionar é complicado porque você não sabe se pode fazer ou se não pode?. E destaca como momento crucial o que esteve de frente para o gol, antes de marcar o seu tento histórico, de pênalti. ?Na hora que eu fui bater ali eu nunca tinha visto o gol tão pequeno?, confessa. O Atleta do Século 20 esteve em Santos para gravar um comercial beneficente de TV, divulgação da quermesse da escola ?Gota de Leite?, que há 93 anos atende crianças carentes da cidade. Ao ser lembrado que foi justamente para as crianças que dedicou seu milésimo gol, Pelé disse que é sempre bom trabalhar por elas e que continua fazendo o seu papel. Maradona Pelé lamentou a recaída de Diego Maradona, internado na última quarta-feira por graves problemas hepáticos devido ao excessivo consumo de álcool, e lembrou que fez o possível para ajudar na recuperação do jogador argentino, como participar da estréia de seu programa na TV argentina e ir a um jogo que o homenageou, no estádio ?La Bombonera?. ?A gente não pode fazer nada agora, tem que continuar orando para que ele se recupere?, completou o Rei.