Pelé concorre ao Príncipe das Astúrias Pelé, Di Stéfano, Maradona, Cruyjff e Beckenbauer são os candidatos ao prêmio Príncipe das Astúrias do Esporte de 2005. O objetivo do prêmio neste ano, que terá seu vencedor conhecido em setembro, é fazer uma homenagem aos cinco jogadores por suas histórias no futebol. Ano passado, o atleta marroquino Hicham El-Guerrouj foi o ganhador.