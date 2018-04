Pelé confia no elenco do Santos e pede paciência à torcida

Nem mesmo o empate em casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista tirou a empolgação de Pelé com o Santos. O eterno camisa 10 da Vila Belmiro vê com bons o time que, segundo ele, ainda está sendo montado pelo técnico Dorival Júnior e pede paciência à torcida.

"É claro que estamos no início de um trabalho", disse. "Alguns dos reforços ainda não puderam vir, mas tenho certeza que trabalhando seriamente e com os jogadores jovens dá para gente formar uma grande equipe", completou Pelé, que não esconde seu carinho por Neymar e Paulo Henrique Lima.

No fim de 2009, Pelé chegou a manifestar publicamente apoio à renovação do contrato de Vagner Mancini, mas as negociações tomaram outro rumo e o clube fechou com Dorival Júnior. Na opinião do Rei do Futebol, é preciso ter paciência com o novo treinador porque o time pode surpreender novamente.

"Peço para que os torcedores apoiem mesmo que o time perca, porque pode dar uma reviravolta e o Santos ser campeão como fomos para a final do Paulista ano passado sem ninguém esperar", disse.

Em duas partidas neste Paulistão, o Santos venceu uma e empatou outra. Com os 4 pontos, é o segundo colocado na tabela de classificação. Pela terceira rodada, encara o Mogi Mirim, no domingo, fora de casa.