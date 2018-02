Pelé confiante no título do Santos Pelé ainda não sabe onde assistirá ao jogo de domingo entre Santos e Vasco. Nesta sexta-feira ele estará em Brasília, mostrando o filme Pelé Eterno, no Supremo Tribunal Federal. Na conversa com os ministros, incluindo o amigo Gilmar Machado, Pelé promete demonstrar otimismo em relação ao título nacional. Na quinta, ele contou à Agência Estado uma promessa feita por Vanderlei Luxemburgo. ?Quando eu mostrei ?Pelé Eterno? para a garotada do Santos, há algumas semanas, o Vanderlei me fez uma promessa. Disse que devolveria a alegria que eu havia proporcionado aos jogadores do time com o título de campeão brasileiro.? E acrescentou: ?Depois dos resultados do último final de semana ? vitória do Santos sobre o São Caetano e do Vasco sobre o Atlético-PR ?, estou convencido de que o Luxemburgo vai conseguir cumprir a sua promessa.?