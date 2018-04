Pelé critica atrasos para Copa de 2014 e teme se envergonhar

SÃO PAULO - Pelé está preocupado com os atrasos na preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e afirmou nesta sexta-feira que o país corre "um grande risco" de causar vergonha a ele, que se empenhou na campanha pelo torneio em solo brasileiro. "Vocês sabem a luta que a gente fez para conseguir a Olimpíada e a Copa do Mundo, viajando pelo mundo pedindo voto, e agora chegou um momento que está preocupando todo mundo", disse Pelé em entrevista coletiva.

"O Brasil está correndo um grande risco de envergonhar a gente na maneira de administrar a Copa do Mundo, principalmente na comunicação. Os aeroportos estão assustando mais, e não é só os brasileiros", declarou o ex-jogador.

Pelé contou ter conversado com dirigentes da Fifa e também com um grupo ligado ao presidente da Uefa, Michel Platini, que também manifestaram preocupação com o ritmo dos preparativos no Brasil.

A maioria das obras para o Mundial está atrasada, e alguns dos estádios nem começaram a ser construídos, como o caso da arena do Corinthians, escolhida por São Paulo para receber os jogos da competição na cidade. "O Brasil tem obrigação de fazer uma boa Copa do Mundo, uma boa administração, e infelizmente já está atrasando, e tem essa polêmica de São Paulo... o Campeonato Paulista é a base do futebol brasileiro, é o que deveria já estar definido e não está definido ainda."

São Paulo deve receber a abertura da Copa, segundo o comitê organizador local, porém, ainda não está claro como o Corinthians vai ampliar o projeto de seu estádio, com início de obras previsto para o mês que vem, para os 60 mil lugares que a Fifa exige para abrir o torneio.

Além dos estádios, diversas obras de infraestrutura são necessárias para receber a Copa, assim como aeroportos adequados. No Brasil, porém, os terminais aéreos estão perto da saturação e isso representa um grande obstáculo ao país para receber o Mundial, como já admitiu o ministro do Esporte, Orlando Silva.

Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Pelé comentou ainda a aposentadoria do atacante Ronaldo. Para ele, o ex-jogador do Corinthians deveria ter parado na metade do ano de 2009, quando conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

"Se eu fosse ele, teria parado um ano e meio atrás", disse Pelé, acrescentando ter deixado o Santos, a seleção brasileira e também o Cosmos (EUA) como campeão. "É realmente difícil (a aposentadoria), para quem gosta, para quem sente o futebol...Ele foi um vencedor", completou o tricampeão mundial com o Brasil (1958, 1962 e 1970).

Ele não quis comparar a importância de Ronaldo (campeão mundial em 1994 e 2002) com a de outros atletas do passado. "O Ronaldo pegou toda a fase da comunicação... não podemos esquecer da época do Garrincha, do Falcão, que foi o rei de Roma, que foi uma fase que não tinha muita comunicação."

Para Pelé, os retornos de jogadores importantes ao Brasil, como Rivaldo para o São Paulo e Ronaldinho Gaúcho para o Flamengo, são positivos. "Se estiverem bem fisicamente, serão grandes figuras", disse.

O ex-jogador, no entanto, criticou a rapidez com que os jovens deixam o País e disse que muitas vezes os empresários forçam a saída de jogadores. Ele exemplificou os assédios sobre os destaques do Santos, Neymar e Paulo Henrique Ganso. "Eles nem ganharam título pela seleção e já querem mudar de equipe", afirmou.