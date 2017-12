Pelé dá as boas-vindas aos torcedores na festa em Berlim A Copa do Mundo começa na Alemanha a partir de sexta-feira, mas Pelé deu início ao evento nesta quarta-feira com a festa de abertura do evento promovida pela prefeitura de Berlim, num palco montado no Portão de Brandenburg, cartão postal da capital. Ele e outras personalidades do futebol e da música comandam um grande show, nomeado "Berlim dá as boas-vindas ao Mundo do Futebol". A presença do Rei do Futebol junto com sir Bobby Charlton (capitão da Inglaterra no título mundial de 1966) e Paul Breitner (Alemanha, campeão em 1974), além de personalidades da música e artistas, junto com grupos musicais, agitam as cerca de 200 mil pessoas presentes (segundo a polícia local). Pelé foi o grande ovacionado pela torcida e respondeu com saudações "Obrigado, Danke schon" e "I love you". O local e outras ruas que formam o "Caminho do Apaixonado" - um trajeto de 2,5 quilômetros no centro de Berlim (desde a Coluna da Vitória até o Portão de Brandenburg) onde estarão instalados neste mês, durante o Mundial, placas, pôsteres e postos de venda de comidas e bebidas. Os shows musicais contam com artistas e grupos como: Stamping Feet, Hermes House Band, Boss Hoss, Nelly Furtado (Portugal), Simple Minds, Sportfreunde Stiller (de Berlim), Ronan Keating e Andrea Bocelli. Representando o Brasil está o grupo Olodum. Para encerrar a festa, será realizada uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Berlim, mais o filme chamado "A Final" (dirigido por Sönke Wortmann, o mesmo do filme "O Milagre de Berna"). A festa oficial de abertura da Copa do Mundo, promovida pela Fifa, acontecerá na sexta-feira antes do jogo entre Alemanha x Costa Rica, às 13 horas (de Brasília)