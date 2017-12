Pelé defende a criação da Liga Pelé defendeu a criação de uma Liga de clubes como a solução para os problemas de organização do futebol brasileiro. Segundo o ex-jogador, só uma administração feita por profissionais será capaz de ?arrumar a casa?. "A liga é irreversível e dará seriedade ao futebol brasileiro. É preciso tirar os dirigentes que só querem ganhar e não pensam nos clubes?, frisou. Pelé disse ter ficado magoado quando sofreu críticas por sua reaproximação com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Porém, ao saber das últimas declarações do dirigente sobre o futebol brasileiro - ele disse que ?nem Jesus daria jeito na seleção? -, o ex-jogador protestou. ?É lamentável que ele esteja tão desesperado. Quando conversamos, ele não parecia.? Outro problema do futebol brasileiro apontado por Pelé foi a constante ?fabricação de craques?. Ele frisou que virou um fato comum dar este título a qualquer jogador com um bom desempenho durante um campeonato. ?Criam uma expectativa e exigem a convocação de um jogador que não está preparado para servir à seleção?, considerou. Pelé também lembrou que falta personalidade a alguns atletas. ?Os jogadores de hoje não possuem identificação com o clube. Eles vão logo beijando a camisa daquele que lhe oferece dez mil réis a mais?, protestou.