Pelé defende jogadores brasileiros O ex-jogador Pelé defendeu a hegemonia dos jogadores brasileiros no cenário mundial do futebol durante um fórum de debates sobre os benefícios do esporte na infância, realizado nesta segunda-feira, na Federação Espanhola de Futebol. ?A seleção brasileira segue com os melhores jogadores do mundo à sua disposição, no entanto, lhe falta uma equipe sólida e entrosada. Atualmente, o time não se conhece dentro de campo?, advertiu. O atleta do século garantiu que as más atuações do Brasil nos confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 são conseqüência das constantes trocas de jogadores nas últimas convocações. ?Na minha época éramos sempre os mesmos, portanto, nos conhecíamos muito bem?. Pelas criancinhas - Pelé defendeu também maior participação do governo e mais investimentos em projetos poliesportivos para a infância. ?Esta é a forma mais segura de tirar as crianças da rua e do caminho das drogas?. Ele revelou a disparidade entre europeus e sul-americanos no preparo de seus filhos para o futuro. ?Enquanto no Brasil um garoto precisa se destacar como craque no futebol para ganhar dinheiro e poder estudar, aqui na Europa ocorre exatamente o inverso, primeiro se estuda e depois se tenta triunfar no esporte?.