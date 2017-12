Pelé defende Romário na seleção O ex-jogador e tri-campeão mundial Pelé considerou imprescindível a presença de Romário na seleção brasileira, desde que o artilheiro do Vasco continue marcando gols e esteja bem fisicamente. Pelé disse que é cedo para fazer cobranças ao técnico Luiz Felipe Scolari. ?Ele ainda não teve tempo de formar uma equipe?, afirmou. ?Se tivessem feito o que falei, que era manter a base que disputou a última Olimpíada e chamado alguns jogadores experientes, nós conseguiríamos nossa classificação para a Copa do Mundo de 2002 sem problemas?, continuou Pelé. O ex-jogador voltou a criticar a organização do futebol brasileiro e defendeu a profissionalização como a solução para superar os problemas atuais e a fase de descrédito por que passa o esporte nacional. Pelé esteve no Rio para assinar um contrato com a Coca-Cola. Será garoto-propaganda e consultor da empresa até 2003.