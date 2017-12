Pelé defende saída de Teixeira Ricardo Teixeira não pode mais ser o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve renunciar ao cargo, afirmou nesta quinta-feira Edson Arantes do Nacimento. "Ele não tem mais condições de continuar à frente da CBF, por conta de tudo o que a CPI do Senado mostrou", disse Pelé. O ex-jogador também elogiou o governo por ter a intenção de editar uma MP para moralizar o futebol no País.