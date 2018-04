Pelé defende trabalho de Maradona na seleção argentina

Em visita à Bogotá, capital da Colômbia, onde realiza eventos promocionais da Copa Libertadores da América, Pelé defendeu neste sábado o trabalho de Diego Maradona à frente do comando da seleção argentina. O Rei do Futebol declarou que não se pode culpar o ex-jogador pelo mau futebol apresentado pelo time no ano passado.

"Maradona não era um treinador com experiência. É um treinador que começou neste ano e não acredito que ele seja o culpado de tudo. Talvez o culpado seja que o aceitou para ser técnico", afirmou Pelé, em entrevista coletiva para vários jornalistas em Bogotá.

O brasileiro também encontrou outro motivo para a Argentina ter sofrido em 2009, quando se classificou no sufoco para a Copa do Mundo da África do Sul. "Os jogadores que estão muito bem em seus clubes, como é o caso do Messi (Barcelona), não mostram o mesmo nível na seleção".

Mesmo com todos os problemas, Pelé acredita que a Argentina é uma equipe muito forte para a disputa do Mundial, a partir de 11 de junho. "Eles estarão muito fortes. Estarão bem preparados", afirmou o Rei do Futebol, que destacou que outras seleções tradicionais - como Brasil, Espanha e Itália - também são favoritas ao título.

Pelé revelou ainda que a Fifa está muito preocupada com o estado de saúde de Nelson Mandela, ex-presidente e figura mais importante da África do Sul, que já está com 91 anos de idade.

Neste domingo, o ex-jogador brasileiro receberá uma homenagem no estádio El Campín, em Bogotá, onde assistirá ao amistoso entre Millonarios e Independiente Santa Fé, duas equipes da capital colombiana, que se preparam para a temporada de 2010.