Pelé deverá deixar hospital ainda hoje O ex-jogador Pelé deverá deixar o Hospital do Coração, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, menos de 24 horas depois de ter sido internado para exames, após sentir dores no peito. Com o rosto um pouco inchado, mas demonstrando estar bem humorado, a alta foi anunciada pelo próprio Pelé, no começo da tarde, em entrevista coletiva. Pelé foi internado na noite de ontem, segundo ele, para exames de rotina, mas teve uma reação alérgica ao contraste iodado utilizado em um exame radiológico. O jogador não comentou sobre as supostas dores no peito e chegou a brincar com os médicos. ?Ainda bem que eu sou de 3 Corações?, disse ele, referindo-se à cidade mineira onde nasceu. Pelé disse ainda que pretende manter sua agenda inalterada e deve seguir para o Japão ainda nesta quinta-feira.