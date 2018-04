Pelé diz a jornal que Teixeira não teve culpa por sua ausência

Fora da festa do anúncio do Brasil como sede da Copa de 2014, Pelé isentou nesta quarta-feira o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, de qualquer culpa por sua ausência. O "Rei do Futebol" contou, em entrevista à Folha de São Paulo, que sempre esteve convidado pela CBF e que não compareceu à festa em Zurique por causa de um compromisso numa feira de grama sintética, na Alemanha. "Não sei porque se preocuparam tanto com minha ausência", disse Pelé. "O coitado do Ricardo não teve culpa dessa vez... Mas outros grandes nomes estiveram lá, como o Romário e o Dunga." A Fifa escolheu o Brasil, no dia 31 de outubro, como sede da Copa de 2014. Além de Dunga, Romário, Teixeira e outros dirigentes da CBF, estiveram presentes na festa o escritor Paulo Coelho e muitos políticos, como o presidente Lula.