Pelé diz que prefere Messi a Cristiano Ronaldo em seu time

Pelé agitou ainda ainda mais o clássico entre Barcelona e Real Madrid, marcado para domingo no Camp Nou, ao dizer que preferiria ter Messi a Cristiano Ronaldo em sua equipe. “Ambos são fantásticos, mas possuem estilos diferentes. Messi joga mais para a equipe. Prepara as jogadas, dá assistência. Já o Ronaldo joga apenas no ataque”, disse o Rei do Futebol, em Londres, onde participa de eventos de seus patrocinadores.

Pelé também afirmou que os dois maiores astros do futebol atual teriam sucesso em outras épocas. “Acho que bons jogadores podem fazer gols em qualquer momento da história”, afirmou o tricampeão mundial com a seleção brasileira e autor de 1.281 gols na carreira.

Sobre Neymar, Pelé disse que sempre soube que o garoto que viu surgir na Vila Belmiro alcançaria o estrelato. “Ele tem um grande futuro pela frente, mas precisa de um pouco mais de experiência.”

Neste domingo, Pelé estará em Liverpool onde vai acompanhar o jogo do time da casa, diante do Manchester United, o clássico da rodada na Premier League.