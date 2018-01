Pelé diz que Robinho pode superá-lo Pelé manifestou-se, nesta quinta-feira, pela primeira vez publicamente após a conquista do título brasileiro pelo Santos. Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, esbanjando modéstia, o Rei do Futebol disse que Robinho pode superá-lo. ?Nós temos de pedir a Deus que outro Pelé caia no Santos?, declarou. ?O Robinho e o próprio Diego têm condições de ser, talvez, até melhores que o Pelé. Características diferentes, mas podem ser.? O Atleta do Século, de bom humor, fez, porém, uma ressalva. ?Só uma coisa vai ser impossível: eles serem filhos da dona Celeste e do seu Dondinho, porque essa fábrica já fechou.? Alguns tentam comparar Robinho a Pelé, mas ex-jogadores e treinadores acham precipitado esse tipo de análise.