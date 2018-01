Pelé diz que Santos merecia um estádio melhor que a Vila Feliz pela boa campanha do Santos neste primeiro semestre (líder do Campeonato Paulista e já classificado na Copa Libertadores), Pelé reconheceu nesta quarta-feira que apenas uma coisa o incomoda sobre o time alvinegro: o Estádio da Vila Belmiro. O motivo é a limitação do local, que impede o time de jogar partidas decisivas de campeonatos pela capacidade inferior à exigida pelo regulamento (oficialmente, 25.120 lugares). "Um clube com a história do Santos não pode ter um estádio como a Vila, onde não se pode jogar uma fase final do Paulista. Se nós jogássemos lá, eu iria e o Santos não perderia o título nunca. Eu dou sorte quando vou à Vila", disse o Atleta do Século. Com relação ao adversário do time santista na semifinal no Paulistão (Bragantino, Palmeiras, Paulista ou Ponte Preta), Pelé - que está em São Paulo para o lançamento da Copa Jetix 2007, competição de futebol infantil - contemporizou: "não dá pra escolher. O campeonato é muito disputado e qualquer time que conseguir classificar será um adversário difícil." Dia de conselhos Prestes a marcar o seu milésimo gol, Romário foi alvo de um conselho do Rei. "O Baixinho não precisa ficar nervoso, o gol vai sair", e acrescentou: "essa marca é muito importante para o Brasil, mostra porque somos o país do futebol". Ele ainda extendeu o conselho a Edmundo, que está perto de encerrar a carreira. "É muito difícil a decisão de parar de jogar. É como se tivesse tirando um pedaço da gente. Eu mesmo sofri quando cheguei a essa decisão." A lamentação, porém, é voltada ao argentino Diego Maradona, que sofre com problemas de saúde. "Tive com ele quando ele tinha se recuperado [na época deu entrevista no programa La Noche Del Diez, comandado pelo astro argentino] e ele estava muito bem. Uma pena ele ter tido essa recaída. Torço muito por ele." Copa do Mundo Sobre a candidatura do Brasil a sede da Copa do Mundo, Pelé lembrou que conversou com a CBF e tem chance de participar da preparação para o evento - que deve ser aqui, já que a Colômbia desistiu da disputa. "Tive duas reuniões com o Ricardo Teixeira, mas ainda não está claro qual será o papel dele no processo do Brasil para sediar a Copa de 2014. Não é porque vamos ser sede que iremos ganhar." Atualizado às 17h32 para acréscimo de informações