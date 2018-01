Pelé diz que semifinal foi o melhor jogo da Copa de 2006 O ex-jogador Pelé, tricampeão mundial, qualificou a vitória por 2 a 0 da Itália sobre a Alemanha, nesta terça-feira, como o melhor jogo da Copa do Mundo de 2006. Ele também disse que o bom preparo físico da "Azzurra" foi fundamental para o triunfo nas semifinais da competição. "Esta noite fui testemunha de uma enorme surpresa, porque a Itália jogou de forma muito diferente do que havia feito até o momento. Para mim, foi a melhor partida do Mundial e a Itália foi a melhor equipe desta noite", declarou o ex-santista, campeão do mundo pelo Brasil em 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México). O Rei, como é conhecido, também destacou o trabalho feito pelo treinador da seleção alemã, Jürgen Klinsmann. "A Alemanha fez duas partidas com prorrogação no espaço de apenas quatro dias, mas conseguimos sentir a boa preparação física dos seus jogadores", disse. "Minhas felicitações para a Alemanha por ter feito um grande torneio, todas minhas felicitações à Itália por continuar uma tradição bem estabelecida", acrescentou Pelé, que participou da transmissão do jogo pelo canal alemão ZDF.