Pelé diz que tiraria dinheiro do próprio bolso para segurar Neymar no Santos

O Santos precisa "pensar um pouquinho" antes de decidir se vende ou não Neymar. Essa é a opinião de Pelé. Em coletiva concedida no bairro do Valongo, na cidade de Santos, nesta quinta-feira, para falar de três novos patrocinadores para o museu dedicado à sua trajetória no futebol (que deve ser aberto em dezembro deste ano), o ex-atleta afirmou que gostaria que o craque permanecesse no Brasil.

Pelé disse que tiraria dinheiro do próprio bolso. "Se eu pudesse, eu mesmo comprava e deixava ele no Santos", disse o Rei.

Segundo o ex-jogador, essa é uma decisão que deve ser tomada com calma. "É o momento de tranquilidade, de pensar com calma. O Santos precisa pagar suas dívidas. O Santos é formador, um clube que faz garotos e não gastou dinheiro algum com Pelé, Pepe, Coutinho e, agora, com Neymar. Precisam pensar um pouquinho", cobrou o ex-jogador.

Pelé já fez duras críticas ao comportamento do craque santista, que dedica boa parte do seu tempo à vida de celebridade e aos compromissos publicitários.