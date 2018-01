Pelé diz que Zidane foi o mago e maestro da partida Pelé classificou o camisa 10 francês Zinedine Zidane como "mago e maestro da partida" do jogo em que a França venceu o Brasil por 1 a 0, neste sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. "Apesar do bom começo do Brasil, ele sabia como controlar a partida e aos poucos o jogo veio para as suas mãos," disse Pelé, ao canal de TV alemão ZDF. "Durante boa parte do tempo, Zidane foi um jogador que desequilibrou e se mostrou um verdadeiro mago e maestro." Pelé comentou também a jogada do gol da França e criticou a defesa brasileira. "Este tipo de jogada não pode acontecer. Não sei o que os jogadores tinham na cabeça. Esta era uma partida muito importante para que apenas três jogadores estivesse na marcação (de cinco franceses)." No lance, depois de cobrança de falta de Zidane, Thierry Henry entrou na segunda trave e ficou cara a cara com o goleiro para chuta forte, no alto, sem chance para Dida.