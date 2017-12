Pelé e Beckenbauer vão apresentar mascote Pelé e Beckenbauer vão apresentar o mascote oficial da Copa do Mundo de 2006 no dia 13 de novembro em Leipzig, anunciou nesta quinta-feira o Comitê Organizador do Mundial na Alemanha. A primeira aparição pública do mascote, no entanto, será feita antes da coletiva dos ex-jogadores junto a integrantes da Fifa. Será nesta quinta-feira à noite, durante um popular programa infantil da Televisão Pública ZDF.