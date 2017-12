Pelé e Bobby Charlton estrelam festa de abertura em Berlim Pelé e o inglês Bobby Charlton, um dos maiores craques da história do futebol inglês, serão as estrelas de uma festa de abertura da Copa do Mundo que será realizada no dia 7 de junho pela Prefeitura de Berlim. A Copa começa de fato apenas no dia 9, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica, em Munique. A Fifa havia marcado uma cerimônia de abertura para o dia 7, no Estádio Olímpico de Berlim, mas decidiu cancelar o evento pela dificuldade em aprontar o campo para a primeira partida - no dia 13, o Brasil enfrenta ali a Croácia. Mas a prefeitura decidiu realizar sua própria festa, que se chamará "Berlim dá as boas vindas ao mundo do futebol" e terá uma grande parada pelas ruas de Berlim, encerrada com um show no Portão de Brandenburgo, um dos principais cartões postais da capital alemã. Além dos dois craques campeões do mundo, os torcedores poderão acompanhar atrações musicais para todos os gostos, como a veterana banda de rock Simple Minds, o tenor Andrea Bocelli, a cantora pop Nelly Furtado e músicos da Filarmônica de Berlim, uma das principais orquestras do mundo.