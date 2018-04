Pelé e Edinho assistem ao jogo na Vila Se os torcedores que foram à Vila Belmiro nesta quarta-feira à noite não foram suficientes para lotar o estádio como pretendia o técnico Vanderlei Luxemburgo, pelo menos duas presenças se destacaram: a do Rei Pelé e de seu filho Edinho. Não fossem os paraenaenses lotado quatro ônibus para assistirem ao confronto entre Santos e Atlético-PR, teria sido partida de uma só torcida e os jogadores não puderam reclamar da falta de apoio, tal o ânimo dos santistas que estavam incentivando a equipe, apesar da dificuldade do jogo e da ausência de cinco titulares. A esperança agora é que os torcedores santistas dividam com os palmeirenses as arquibancadas do Pacaembu para o clássico de domingo e Luxemburgo deverá fazer essa convocação a partir desta quinta-feira. Para esse jogo, ele ainda não poderá contar com a nova torcida que está sendo formada, a Sereia Santista. A apresentação das torcedoras deverá ocorrer só no dia 18, no confronto com o Atlético-MG, e elas prometem supreender. Ana Lúcia Varela, a presidente da torcida feminina, faz mistério. "Não posso revelar, mas todo mundo vai notar nossa presença." Pelo menos Elano e Deivid retornarão ao time no clássico de domingo, já que cumpriraram suspensão automática. O zagueiro Antônio Carlos e o lateral-direito Paulo César deverão passar por novos exames para saber se têm condições de jogo. Nesta quarta-feira, Antônio Carlos deixou a concentração na hora do almoço, depois de ter sido vetado para a partida da noite e nesta quinta retoma o tratamento. Na terça-feira, ele havia comentado que ainda sentia dores na coxa esquerda e não sabia se teria condições de entrar em campo. Os jogadores que atuaram nesta quarta fazem relaxamento muscular nesta quinta-feira à tarde e treinarão sexta-feira para o clássico contra o Palmeiras. Sexta-feira, a diretoria realizará duas solenidades para inaugurar a Tribuna de Imprensa A. C. Magalhães, com capacidade para atender a 20 repórteres de jornais e de sites da internet, com instalações para computadores e outros equipamentos. Ainda com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos jornalistas, será inaugurado também o Centro de Imprensa Armando Gomes, ao lado do vestiário dos jogadores santistas. Esse espaço foi montado para a realização das entrevistas coletivas do técnico Vanderlei Luxemburgo e dos atletas. Foi tomado cuidado especial para melhorar as condições das gravações das rádios e televisões.