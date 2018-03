Pelé e ex-craques da seleção celebram Suécia 58

Não deu para segurar a emoção de centenas de pessoas que participaram na noite de sexta-feira da abertura da exposição "Suécia 58 - Assim começou o penta", no Sesc/Santos. O ponto alto da mostra foi a presença de ex-craques da seleção de 58, como Pelé, Pepe, Zito e Dino Sani, os grandes homenageados do evento. Num encontro nostálgico, Pelé lembrou da sua rápida trajetória de sucesso, iniciada aos 17 anos, como o goleador do Campeonato Paulista que, ao ser convocado para a seleção de 1958, viu seu nome crescer no noticiário internacional. "Só Deus pode explicar tamanha ascensão. Virei rei sem querer, porque achava que a responsabilidade de jogar era dos mais velhos", disse, referindo-se aos seus companheiros, como Zito, Pepe e Dino Sani. "Para mim, tudo era festa: só queria mostrar o meu futebol e, graças a Deus deu certo", completou o Atleta do Século 20, muito assediado pela ala jovem presente que, mesmo não tendo visto as jogadas do craque em campo, queriam a todo o custo o seu autógrafo e uma fotografia para lembrar o momento. A mostra aberta na sexta-feira no Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136), que também contou com show da cantora Elza Soares, prossegue até o dia 15 de junho, com ingresso grátis.