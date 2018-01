Pelé e Fifa, juntos contra o racismo A leitura de uma carta escrita por Pelé foi um dos pontos altos da conferência realizada hoje pela Fifa para discutir o racismo no futebol. Uma das principais frases do ex-jogador foi que "o racismo descansa na ignorância e na covardia". Ao final do encontro, o presidente da Fifa, Joseph Blatter declarou que as federações e os governos, além dos árbitros, devem criar regras que denunciem, repudiem e punam qualquer tipo de ação racista.