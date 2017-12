Pelé é internado em São Paulo O ex-jogador Pelé, tricampeão mundial de futebol, está internado no Hospital do Coração, na região sul de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o ex-jogador chegou ao local por volta das 21 horas de segunda-feira e deve deixar o hospital apenas na manhã desta terça-feira. A assessoria de imprensa informou apenas que Pelé, de 61 anos, foi internado para exames de rotina e foi atendido pelo clínico Sérgio do Carmo Jorge. Não há mais informações oficiais sobre algum problema de saúde do ex-jogador. Informação extra-oficial, não confirmada pelo hospital, diz que Pelé sofreu uma alergia. O ex-jogador ainda tem a expectativa de viajar para a Ásia para acompanhar a Copa do Mudo.