Pelé e Maradona no sorteio da Copa Pelé e Maradona serão os convidados de honra da Fifa no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2006, em dezembro, na cidade de Leipzig, na Alemanha. O anúncio foi feito nesta terça-feira, no Uruguai, por Joseph Blatter, o presidente da entidade. Segundo Blatter, Pelé já aceitou o convite. E Maradona também deve confirmar presença.