Pelé e Pepe iam a pé até Ulrico Mursa Bons tempos aqueles em que os jogadores do Santos, vivendo seus dias de glória como bicampeão mundial, percorriam os 500 metros que separam a Vila Belmiro de Ulrico Mursa a pé mesmo, no meio dos torcedores, para disputar o Clássico das Praias. "Já íamos para o campo da Portuguesa vestidos para o jogo e chegando lá só calçávamos as chuteiras", lembrou Pepe, ex-ponta esquerda do Santos e que hoje dirige a Briosa. E o Rei Pelé ia com eles, sem problemas. "A gente ia no meio e os torcedores do lado, nunca houve qualquer incidente". Os tempos mudaram. O Santos até tentou transferir o jogo desta quarta-feira para a Vila Belmiro, mas os dirigentes da Santista não aceitaram, sabendo que as condições do gramado, que não são as melhores, poderão dificultar a vida dos habilidosos craques do Santos. Com a manutenção da partida em Ulrico Mursa, o espetáculo será para poucos: foram colocados à venda apenas 8 mil ingressos, suficientes para encher o acanhado campo da Portuguesa. Como os dois estádios são quase vizinhos, não haverá como controlar a venda de ingressos. Os 20% de praxe estão reservados para os torcedores do Santos, mas nada impede que andem 500 metros para comprar a entrada na bilheteria de Ulrico Mursa. Com isso, a torcida do Santos promete sufocar a da Portuguesa. Como não há rivalidade entre os clubes, não haverá separação das torcidas. Santos e Portuguesa se enfrentam desde 1923 e o time de Vila Belmiro leva vantagem, com 68 vitórias nas 103 partidas disputadas. A portuguesinha ganhou apenas 13 e houve 22 empates. Há um tabu na vida dos dois clubes: o Santos não perde para a Portuguesa há 34 anos. O técnico Pepe minimiza: "se os dois times se enfrentassem todos os anos, seria um problemão".