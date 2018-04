Pelé e Santos podem reatar relações A diretoria do Santos pretende reatar as relações com Pelé ainda neste ano e a mensagem enviada pelo Rei do Futebol na posse de Marcelo Teixeira para seu novo mandato como presidente santista é o primeiro indício de que isso possa ocorrer. Na saudação, o ex-jogador disse que está "na expectativa de que, desta vez, tenha mais sorte nos seus projetos". Outro fato foi a presença do ex-presidente Samir Abdul-Hak, amigo pessoal de Pelé, e do ex-vice-presidente José Paulo Fernandes. Desde a eleição de 1998, os dois grupos estão rompidos e a ausência de Pelé nesses anos é considerada prejudicial, já que sua imagem está sempre ligada a do clube.