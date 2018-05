Pelé elogia trabalho do técnico Tite e estilo 'coletivo' da seleção

Pelé está otimista com a seleção brasileira e a forma como a equipe está jogando. O Rei do Futebol está feliz pela forma coletiva com que o técnico Tite tem comandado os atletas e, para ele, a maior prova disso tem sido o aumento do jogo coletivo, deixando para trás a dependência que a seleção tinha em relação a algum jogador em tempos anteriores - Neymar entre eles.

"Hoje pegamos qualquer seleção do mundo e vemos eles jogarem bem, e isso acontece por causa da coletividade. E isso segue o estilo do Tite", comentou o ex-jogador. Hoje em nossa seleção percebemos que ninguém é melhor que ninguém, o que é muito importante", analisou.

Mesmo com os elogios, Pelé não vê possibilidade de aproximação da equipe de Tite com outras seleções icônicas do Brasil, em especial com a da Copa do Mundo de 1970. "Ainda e muito cedo para qualquer comparação", afirmou.

A avaliação foi feita durante uma entrevista coletiva concedida no começo da tarde desta quinta-feira, em Curitiba, na sede da Universidade Uninter, parceira de Pelé no lançamento do programa esportivo Lúdico Escolar. Para o Rei, uma da mostra de evolução da seleção é a forma como Neymar vem atuando. "Gosto muito do Neymar, é uma cria nossa, do Santos, mas na última partida não atuou muito bem. Mas isso não foi muito percebido, pois jogamos como um time de futebol", comentou.

Sobre a possibilidade de Neymar ganhar o título de melhor jogador do mundo, que tem sido disputado entre Messi e Cristiano Ronaldo nos últimos anos, o craque disse que já conversou com Neymar a respeito disso. "Ele falava para mim que os adversários faziam muita coisa, beliscavam, tudo. Mas falei: na minha época eu levava cotovelada, cusparada na cara, não é uma moça que está nos marcando e o futebol exige isso. Com o tempo ele está pegando mais experiência", revelou.

Em clima de descontração, o Rei lamentou "por não ser o Santos", mas acredita que o título brasileiro será do Palmeiras. Para ele, a melhor equipe na competição. "Para ganhar, tirar deles, será difícil, o Palmeiras não terá tanto azar assim", disse.

Sobre o time santista, Pelé disse que a equipe reagiu tarde. "Aconteceu uma coisa engraçada, ninguém esperava que o time fosse longe, não teve grande investimento, mas isso mostrou que mesmo não tendo muitos jogadores caros, como alguns clubes fazem, é possível se fazer um bom trabalho", disse.

Já quanto à parte inferior da tabela do Brasileirão, Pelé preferiu ficar em cima do muro ao ser questionado sobre a possibilidade do Internacional ser rebaixado pela primeira vez. "Gosto muito de futebol, mas não sou Jesus Cristo", disse, arrancando risadas da plateia.

REI USANDO UM ANDADOR

Pelé chegou à coletiva apoiado em um andador. Questionado, disse que sua saúde está muito boa e que aquilo era apenas a consequência de um problema no joelho direito, que o deixou sem apoio.

"Fiz uma cirurgia no fêmur há um ano e meio e depois vimos que ela não foi muito boa, precisei recorrer a outra cirurgia depois de quatro meses. Já estava fazendo exercícios quando tive o problema no joelho direito, que me dava o apoio, por causa disso estou com este apoio, mas felizmente minha saúde está boa", tranquilizou.