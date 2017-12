Pelé encontra o papa Bento XVI O papa Bento XVI recebeu neste sábado Pelé, em audiência antes de uma missa na cidade de Colônia, na Alemanha, onde está sendo realizada a Jornada Mundial da Juventude. A visita do brasileiro não estava agendada, mas aconteceu porque, segundo a igreja, como bom alemão, o papa gosta muito de futebol. Na saída do encontro, Pelé se dizia feliz por conhecer Bento XVI. ?Ele me pediu que transmitisse saudações à minha pátria, aos jogadores e aos jovens.?