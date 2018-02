Pelé entra na luta contra o racismo Pelé quer fazer parte de um grupo que será criado pela Fifa para combater o racismo nos campos de futebol. Em entrevista publicada no site oficial da entidade, o ex-jogador afirma que o problema está na sociedade, não no esporte. ?As regras do futebol são educativas, justas e iguais para todos. Aceitei ajudar na luta contra o racismo e me sinto feliz por contribuir e agir como um missionário?, disse.