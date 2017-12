Pelé escolhe os 100 melhores do futebol A Fifa divulgou nesta quarta-feira a lista dos primeiros cinco nomes que integrarão galeria dos 100 maiores jogadores vivos de futebol. A escolha do grupo seleto foi feita por Pelé, como parte das comemorações do centenário da entidade, em 21 de maio. A relação inicial desse ?olimpo? tem o francês Thierry Henry, o irlandês Roy Keane, o alemão Karl-Heinz Rummenigge, o italiano Roberto Baggio e a norte-americana Mia Hamm. Os outros 95 serão anunciados em Londres, em 4 de março. A Fifa justificou o convite a Pelé como forma de ratificar sua condição de ?Rei do Futebol? e Atleta do Século 20. Mas ele não fará parte da relação porque é considerado hors-concours. Os 100 eleitos estarão divididos entre 50 ?aposentados? e 50 em atividade. Será publicado livro com breve biografia da carreira de cada um. Também haverá exposição, para correr o mundo, com fotos desses astros. Os cinco primeiros são nomes bem conhecidos. Henry joga no Arsenal e foi finalista para o prêmio de melhor do mundo de 2003, junto com Zidane (o vencedor) e Ronaldo; Keane é capitão do Manchester United; Rummenigge foi destaque da seleção da Alemanha nos anos 80; Baggio joga hoje no Brescia e é um dos maiores jogadores da Itália; Mia Hamm já foi eleita como a melhor do mundo. Saia-justa ? A Fifa tem um problema a superar. No dia 20 de maio, está marcado amistoso entre França e Brasil, em Paris, como auge da festa dos 100 anos. Mas os clubes ingleses afirmam que, se estiverem nas finais dos torneios europeus, não vão liberar seus jogadores desses dois países.