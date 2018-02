Pelé espera punição severa para máfia Pelé pede investigação completa dos integrantes da Máfia do Apito e punição severa para os envolvidos para que a imagem do futebol brasileiro não seja prejudicada no exterior. "Infelizmente voltamos a ter um episódio como esse. Há algum tempo, foi o escândalo da Loteria Esportiva. Isso mancha o nome do país que tem o melhor futebol do mundo. O que temos que entender é que em todas as profissões há os bons e os maus. É preciso apurar tudo e punir os culpados com rigor", disse o Rei. Acompanhado do filho Joshua, Pelé apareceu de surpresa, neste sábado ao Centro de Treinamentos do Santos, que leva o seu nome, e participou das solenidades de inauguração das novas unidades do Complexo Modesto Roma. Antes de falar sobre as obras do CT, ele foi cercado pelos jornalistas para responder perguntas sobre o escândalo da arbitragem envolvendo o árbitro Edílson Pereira de Carvalho, que confessou ter manipulado resultados de jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. "Do Armando Marques (deixou a presidência da Comissão de Arbitragem da CBF na sexta-feira), a gente não sabe e não pode falar nada. O fato dele ter saído não quer dizer que as coisas tenham acontecido por causa dele", afirmou o rei. Pelé lembrou que chegou ser ironizado em razão de algumas declarações sobre problemas brasileiros. "Já falei sobre quase tudo no Brasil. De educação e das crianças e hoje o país está cheio de bandidos." Pelé também lembrou que deturparam o que ele disse sobre a política do país. "Falei que o brasileiro não sabe votar e hoje estamos cheios de políticos ruins. Não só nessa questão do futebol, mas em todos os setores o importante é que se apure tudo e os culpados sejam punidos. É preciso fazer uma limpeza no Brasil." Sobre as obras inauguradas neste sábado, Pelé disse que se sente orgulhoso com a estrutura do Centro de Treinamentos do Santos. "Agradeço a Deus por me dar saúde para estar presente e participar da inauguração de novas obras de um projeto que eu ajudei a construir", afirmou. "Por esses campos já passou o meu filho Edinho (ex-goleiro do Santos, atualmente preso, sob acusação de integrar uma quadrilha de narcotraficantes) e, no futuro, deverá passar o Joshua", completou. Desde este sábado o CT Rei Pelé passou a contar com piscina para a recuperação física dos atletas, sala de musculação, sala de massagem, unidade de saúde, centro de reabilitação avançada, sala de atendimento médico, departamento de futebol, gerência de futebol, departamento técnico, sala do técnico, sala da comissão técnica, sala da assessoria especializada, vestiário profissional, rouparia e uma capela. A segunda etapa de inaugurações está marcada para novembro, quando será entregue um hotel-concentração, com 22 suítes e seis quartos duplos. As obras custaram ao clube dois milhões de reais.