Pelé está bem, diz boletim médico O quadro clínico do ex-jogador Pelé é bom, segundo boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital do Coração, onde foi internado na noite desta segunda-feira com dores no peito. De acordo com o boletim, "em nenhum momento o paciente perdeu a lucidez ou seu estado de consciência, e comunica-se normalmente com sua esposa, dona Assiri a, assim como com o corpo clínico do hospital". A nota não informa, no entanto, quando ele vai deixar o hospital. Pelé pretende viajar amanhã para os Estados Unidos. Veja a integra do boletim médico: 1. "O Sr. Edson Arantes do Nascimento, internou-se para exames de rotina às 20h30 de ontem (10). 2. Ao realizar exame radiológico, apresentou quadro alérgico ao contraste utilizado para esse tipo de procedimento, fato este incomum, imprevisível e contornável na maioria das vezes. 3. Para atender a essa intercorrência, o paciente foi internado na UTI onde todas as providências médicas foram tomadas. 4. Em nenhum momento o paciente perdeu a lucidez ou seu estado de consciência, e comunica-se normalmente, com sua esposa, dona Assíria, assim como com o Corpo Clínico. 5. O paciente está recebendo cuidados da Equipe do Hospital do Coração, sendo o médico responsável pelo paciente, o dr. Sérgio do Carmo Jorge". A assessoria de imprensa de Pelé está analisando a possibilidade de uma entrevista coletiva para esclarecer sobre a saida do Pelé do Hospital.