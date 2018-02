Pelé Eterno: pré-estréia em São Paulo O Palácio dos Bandeirantes foi palco, neste domingo à noite, da pré-estréia do filme Pelé Eterno, sobre a vida do maior astro do futebol mundial. Muitas personalidades e ex-jogadores estiveram presentes. O governador do Estado, Geraldo Alckmin estava radiante, mesmo antes de ver as peripécias do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira. ?Filmes sobre personalidades ajudam nosso cinema a se firmar?, disse. ?Obra sobre um ídolo como o Pelé exerce grande atração e faz o brasileiro sentir orgulho, melhora nossa auto-estima?, concluiu o governador, santista desde criança, quando ficava encantado com as maravilhosas jogadas de Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O diretor e produtor Aníbal Massaini disse que passou cinco anos pesquisando para fazer o filme e ?muita coisa ficou de fora?. ?Esse material será mostrado em uma série de TV.? Palmeirense, Massaini confessou que o Santos de Pelé o fez sofrer muito. Para Pelé, o filme é um amplo painel, ?que vai mostrar às futuras gerações o que representei para o futebol?. Aproveitou para dizer que torceu muito por Portugal e ficou feliz com a classificação da equipe na Eurocopa. Ao entrar na sala de projeção ao lado de Alckmin, Pelé foi muito aplaudido. Entre os cerca de 3 mil convidados, estavam o vice-governador Cláudio Lembo, o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, o do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, o rabino Sobel, Edinho, filho de Pelé, e Moacir Franco.