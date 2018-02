"Pelé Eterno" terá versão exportação O torcedor brasileiro já pode assistir a partir desta sexta-feira, em 150 salas do País, a uma versão praticamente completa do documentário Pelé Eterno, de Anibal Massaini Neto. O motivo é que, a partir do próximo ano, quando o filme iniciar sua temporada pela Europa e Estados Unidos, será representado por uma versão com, pelo menos, 10 minutos a menos. ?Lá fora, não interessa tanto torneios como Rio-São Paulo?, justifica Massaini. ?Por isso, vamos privilegiar as imagens das copas, do Santos e do Cosmos.? Em 2h05, o torcedor tem à disposição cerca de 400 gols do maior jogador de todos os tempos, desde os mais conhecidos até verdadeiras raridades, como a estréia de Pelé no Maracanã, em um combinado Santos/Vasco em que ele vestiu a camisa da Cruz de Malta. A edição do filme, aliás, seria outra se dependesse de Pelé. ?Eu colocaria mais gols e diminuiria a quantidade de depoimentos que me elogiam?, disse o ex-jogador, que também gostaria de ver menos imagens suas ao lado de mulheres. ?Acho que exageram na quantidade de fotos.? Pelé é insaciável em relação ao conteúdo do documentário, mas é bem marcado pelo diretor Massaini. ?Eu também adoraria colocar todo esse material, mas a duração não pode ultrapassar a que estipulamos?, explica. ?Um consolo é que, quando o filme chegar à TV, será na forma de minissérie, o que vai permitir a inclusão de cenas que foram agora cortadas.? Com isso, outras boas histórias poderão ser compartilhadas com o público. Em uma reunião informal com alguns jornalistas, na quarta-feira, Pelé revelou pequenos, mas saborosos segredos. Como a adoração por jogar pião (brincadeira que ainda hoje o fascina) ou a inocência que marcava seu caráter quando disputava a Copa da Suécia, em 1958. ?Treinávamos ao redor de um lago onde, nas tardes de sol, ficavam algumas meninas com os peitos de fora?, conta. ?Mas eu corria olhando para frente, com medo de, se desse uma espiada, recebesse um castigo divino.? Pelé lembra também do desespero que lhe tomou quando o Brasil conquistou aquele Mundial. ?Enquanto todos estavam ansiosos pelos cumprimentos do rei da Suécia, eu queria mesmo era ligar para minha família e contar sobre nossa vitória.? Em 1970, mais maduro e experiente, Pelé conta que, apesar das exuberantes apresentações, a seleção brasileira era um time cauteloso. ?Jogávamos todos atrás, apenas Jairzinho e, às vezes, Tostão ficavam à frente.?