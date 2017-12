Pelé: exposição é sucesso de público Quase um mês de exposição e Pelé continua atraindo o público de São Paulo, do Brasil e do mundo. Em quatro semanas, Pelé ? A Arte do Rei já foi vista por mais de 27 mil pessoas. Mesmo durante os dias de semana, o público comparece em grande número ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e não é difícil haver fila para comprar ingressos. ?Durante a semana varia entre 600 e 650 visitantes por dia. Aos sábados e domingos aumenta bastante o movimento?, garante o bilheteiro Almiro Silva Santos. Leia mais no Jornal da Tarde