Pelé fará propaganda do Viagra O ex-jogador Pelé vai protagonizar uma campanha publicitária internacional do Viagra, segundo anúncio feito nesta segunda-feira em Paris, pelo laboratório Pfizer - o fabricante do medicamento. Pelé deverá participar amanhã de uma entrevista coletiva, na qual a campanha será lançada oficialmente. ?São numerosos os homens com problemas de ereção que, muitas vezes, deixam de procurar um médico por vergonha. Espero que essa campanha possa ajudar muita gente?, explicou Pelé. De acordo com o Pfizer, 140 milhões de homens sofrem de disfunção erétil. Atualmente, ainda de acordo com o laboratório, cerca de 15 milhões usam o produto. O primeiro do comerciais de Pelé, que completa 62 anos em outubro deste ano, foi gravado no estádio do Maracanã.