Pelé faz alerta para Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho é praticamente uma unanimidade e também apontado como o principal candidato a se tornar o grande nome da Copa de 2006. Mas sua vida na Alemanha não vai ser fácil, prevê Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. ?Ronaldinho, hoje, é o melhor. Mas a Copa será um difícil teste para o Ronaldinho porque todas as atenções estarão voltadas para ele?. O Rei entende que, exatamente por isso, o atacante do Barcelona terá a grande oportunidade de mostrar que é mesmo um astro do futebol. O craque brasileiro tem consciência de que será observado com grande expectativa na Copa. Mas entende que outro jogador, e não ele, deveria merecer tanta atenção: o argentino Messi, meia-atacante que é seu companheiro no Barcelona. ?Ele vai ser excelente?, previu Ronaldinho, em entrevista à revista mensal inglesa FourFourTwo, especializada em futebol. Outro jogador que tem todas as condições de disputar um grande Mundial é o atacante Rooney, do Manchester United e da seleção da Inglaterra. Demonstrando bastante humildade, Ronaldinho disse à revista que se considera o melhor jogador do mundo. Garantiu que não sente sequer o melhor do clube catalão. ?Sei que sou importante para o time, mas o melhor não. Realmente não. Eu faço o que posso e os outros fazem o que eu não consigo?. Bem-humorado, o atacante revelou que vai colocar aparelho nos dentes. ?Mas é para respirar melhor?, explicou. Em seguida, porém, admitiu que o aparelho pode ajudar-lhe na parte estética. ?É evidente que eu não sou bem apessoado?.