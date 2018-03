Pelé faz um desafio ao presidente Lula Kaká é o melhor jogador brasileiro da atualidade. A avaliação é de Pelé, que, em entrevista à Agência Estado, aponta o meia-atacante do Milan também como um dos principais destaques do futebol mundial. Pelé, que está em Genebra para dar apoio ao time suíço Servette, aproveitou a entrevista para fazer um desafio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: se o governo prometer acabar com a fome no Brasil e se essa promessa for cumprida, ele, mesmo com mais de 60 anos (está com 63), disputará noventa minutos de uma partida de futebol. Agência Estado - A Fifa pediu a você que escolhesse os melhores jogadores do mundo ainda vivos. Mas quem é o melhor jogador brasileiro no momento? Pelé - Temos bons jogadores em diferentes posições, mas eu acho que, no momento, o melhor é Kaká. Ronaldo, do Real Madrid, também é um destaque e, principalmente, Ronaldinho Gaúcho, que está atravessando uma fase muito boa e é um dos melhores da Europa. AE - Quais foram os fatores que permitiram que Kaká tivesse um sucesso tão grande em pouco tempo no futebol europeu? Pelé - Acho que o Kaká, quando saiu do Brasil, precisava pegar apenas um pouco de condicionamento físico para explodir no futebol e foi o que ocorreu com o treinamento na Europa. É um jogador com uma grande habilidade e um dos destaques mundiais. AE - Existe alguma possibilidade de o público brasileiro voltar a ver o Pelé atuando em uma partida de futebol? Pelé - Fiz duas promessas sobre esse assunto em minha vida. Eu afirmei que jogaria com 50 anos de idade e com 60 anos. Fiz isso com a seleção primeiro e depois no Santos, quando completei 60 anos. Era para provar aos jovens que uma boa saúde pode dar uma vida longa ao esportista. Agora, se o presidente Lula prometer que assina um documento dizendo que acabará com a fome no Brasil e cumprí-lo, eu jogo mais uma vez, nem que for com cem anos. Eu nasci em Três Corações (MG) e, por enquanto, só usei um coração. Isso quer dizer que vocês vão ter que me aturar por muito tempo ainda. AE - Qual sua opinião para a final do Campeonato Paulista? Pelé - O Campeonato Paulista é muito competitivo e vale lembrar que essa final não é entre duas equipes pequenas. O São Caetano vem chegando a finais de vários torneios, mas ainda não ganhou. Acho que o São Caetano vai ser campeão. É o time mais equilibrado.