Pelé fica surpreso com Romário As críticas de Romário a Pelé na setxa-feira causaram surpresa ao Rei do Futebol. Em entrevista ao Globo Esporte, Pelé disse que não entendia o motivo das afirmações ásperas do atacante na véspera (Romário disse que ?Pelé de boca fechada é um poeta?, entre outras frases). ?Me perguntaram se eu achava que o certo é parar no auge ou arrastar a carreira. E eu disse que meu pai tinha me ensinado a parar no melhor momento. Foi o que fiz. Não sei o que perguntaram ou disseram a ele (Romário), mas sei que ele não entendeu nada. Não o critiquei?, afirmou Pelé.