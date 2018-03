Pelé ficará 3 semanas em repouso absoluto Pelé já está em casa, com recomendação médica de repouso absoluto nas próximas três semanas, pelo menos. A ordem é descansar para que a retina do olho esquerdo, operada na quinta-feira no Hospital Albert Einstein, cicatrize sem prejuízo à visão. "Hoje é o primeiro dia do pós-operatório. É cedo para falar sobre a visão do Pelé. A retina está colada, mas vamos ver como evolui", disse o oftalmologista Marcelo Cunha, que fez a operação. Pelé recebeu várias recomendações, como fazer repouso absoluto, de preferência sentado, restringir o número de visitas, não movimentar muito a cabeça e não fazer exercícios físicos. "Ele até brincou dizendo que estava feliz porque poderá ficar três semanas em casa sem fazer nada", contou Marcelo Cunha. "Agora o mais importante é cuidar da saúde para não perder a visão." Segundo o médico, o sucesso da operação depende muito do momento da cirurgia. No caso de Pelé, foi feita em caráter emergencial, já que estava em viagem de negócios pela Suíça. A cirurgia durou cerca de duas horas. O ex-jogador havia recebido alta no mesmo dia, mas preferiu passar a noite no hospital porque sentiu incômodo no olho operado, à medida em que a anestesia foi perdendo efeito. Foi medicado e acordou muito bem disposto. A venda sobre o olho operado foi retirada e ele foi para casa. Pelé preferiu sair por uma porta secundária, para evitar o encontro com a imprensa que o aguardava na entrada principal do hospital. O primeiro retorno médico deve ocorrer nos próximos três dias, mas com uma regalia digna de "Rei do Futebol": deve ser avaliado na própria casa, para evitar exposição. Marcelo Cunha explicou que a preocupação nos primeiros dias de pós-operatório é acompanhar a diminuição do processo inflamatório do olho operado, que estava bem inchado nesta sexta-feira em razão da cirurgia. Pelé poderá ser gradativamente liberado para atividades mais leves. Primeiro dentro de casa, depois na cidade. Exercícios físicos, somente em três semanas. "Se a evolução for realmente muito boa, poderá fazer uma viagem internacional daqui a três a quatro semanas", estima o médico. Em relação à recuperação da visão do olho esquerdo, o procedimento é mais demorado. Os médicos só terão um diagnóstico definitivo dentro de dois a três meses. O repouso inclui distanciamento das entrevistas e dos jornalistas, o que impedirá Pelé de se manifestar sobre o estado de saúde de Maradona, que segue inconsciente em Buenos Aires desde o domingo passado. Os dois são desafetos antigos e Pelé ainda não havia se pronunciado sobre o caso.