Pelé gera crise entre clubes gregos Trinta e quatro anos depois de ter enfrentado o Olympiakos, em Atenas numa partida amistosa, Pelé voltou à Grécia nesta quinta-feira para a campanha da Fifa pela conservação da água e acabou homenageado pelo clube. Mas o que seria uma festa, transformou-se num constrangimento. Antes, Pelé havia sido convidado para visitar o Xanthi, clube do qual receberia o título de membro honorário. Só que preferiu passar primeiro pelo Olympiakos, onde jogam os brasileiros Rivaldo e Giovanni. Na entrevista, Pelé encontrou-se também com alguns jogadores que participaram daquela partida, em que o time grego venceu o Santos por 2 a 1. Ainda nesta quinta-feira, Pelé viajaria para a região nordeste da Grécia, onde participaria da solenidade de inauguração do novo centro treinamento do Xanthi.