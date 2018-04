Pelé inaugura exposição em berço do futebol na Inglaterra

Pelé, o 'rei do futebol', inaugura nesta quinta-feira uma exposição no estádio do Sheffield FC, para marcar os 150 anos do clube de futebol mais antigo do mundo. A exposição traz ao público, pela primeira vez em mais de 50 anos, o manuscrito com as primeiras regras do futebol. O documento, conhecido as "Leis de Sheffield", foi escrito em um galpão no dia 24 de outubro de 1858, por dois praticantes de críquete, Nathaniel Creswick e William Prest, entusiastas da idéia de um novo esporte e tidos como fundadores do Sheffield FC. Pelé também assistirá à uma partida comemorativa entre o clube inglês e a Inter de Milão. As "Leis de Sheffield" foram escritas por Creswick e Prest quando a prática do novo esporte se tornou mais comum na Inglaterra e os jogadores sentiram a necessidade de estipular algumas regras para o jogo. O documento introduz regras como a permissão para bater a bola com a cabeça, o uso das traves de madeira, a cobrança de faltas e escanteios. Além do documento com as primeiras leis do esporte, a exposição traz ainda outros objetos como medalhas, camisas e troféus. Em 1860, a Associação do Futebol decidiu que as "Leis de Sheffield" eram as mais coerentes e adotou as regras como padrão. Apesar das mudanças que ocorreram nas leis do futebol ao longo dos anos, as regras básicas estão descritas no manuscrito. O Sheffield FC atualmente joga na liga regional UniBond First Division South. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.