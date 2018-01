Pelé indica ?um tal Pelé? para o Santos Pelé ainda não sabe se vai assistir ao clássico desta quarta-feira contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas garantiu que, se estiver no Brasil, não perderá essa partida. "Até brincaram comigo dizendo que quando eu ia, o Santos ganhava. Não fui no domingo e o time perdeu. Mesmo sabendo que cada jogo tem sua história, se estou dando sorte, tenho de continuar". Como torcedor, ele acompanha a dificuldade do clube em contratar um atacante. "Todos os times procuram um atacante e está difícil". Perguntado se tinha um nome a sugerir, brincou: "tem um tal de Pelé aí que está começando...". Como o campeonato está muito equilibrado, Pelé não arriscou um palpite sobre o favorito ao título. "Nada está definido ainda". O ex-jogador defendeu Robinho, que se transferiu recentemente para o Real Madrid. "Depois daquele jogo contra o Chile começaram a dizer que o Robinho ia chegar e resolver todos os problemas do Real Madrid, mas não é bem assim. É muito cedo para cobranças e muita responsabilidade para ele". Pelé procurou atribuir os problemas do time espanhol à falta de entrosamento. O quarteto mágico usado por Parreira foi defendido por Pelé. "Se o time foi bem contra o Chile, tem que continuar, mas não pode achar que o jogo está resolvido porque é preciso de mais jogadores, principalmente na Copa do Mundo". Lembrando de 70, quando também se falava que os jogadores da seleção não podiam atuar juntos, o Brasil foi campeão. "O problema de Parreira hoje é que ele tem muitos jogadores bons para usar, ao contrário dos outros, que não têm".