Pelé lança desafio para Romário Pelé nunca precisou tanto de habilidade como hoje, durante a inauguração de um campo de grama sintética em Niterói, no Grande Rio. Protegido por precário esquema de segurança, o atleta do século teve de driblar 2500 crianças em estado de euforia com sua presença, antes de marcar um gol social e lançar um desafio para o craque Romário, do Vasco. ?O Romário é um homem que nasceu para fazer gol. Mas tem que chegar a 1282. Não a mil gols?, disse Pelé, se referindo ao total de vezes em que balançou as redes adversárias, nos 1375 jogos de sua carreira. Em seguida, destacou que torce para que não só Romário, como outros artilheiros, cheguem a marca de mil gols. O artilheiro do Vasco tem 939 gols, em 1056 partidas. ?Tomara que o Romário chegue. Infelizmente já não vai poder mais chegar ao milésimo na seleção?, prosseguiu Pelé. ?Mas, ele, o Ronaldinho, todos que tenham oportunidade é bom que cheguem. Mas tem que chegar a 1.282?, voltou a desafiar Pelé. Apesar do tumulto, Pelé não se mostrou incomodado pelo assédio sofrido durante aproximadamente os 90 minutos em que permaneceu no Colégio São Vicente de Paulo. Parou para tirar fotografias, beijou e acariciou inúmeras crianças e foi para o campo onde inaugurou o gramado sintético. Durante seu discurso, se mostrou emocionado pela homenagem e, nas vozes de 2.500 estudantes, foi aclamado rei e até intimado a se candidatar a presidente do Brasil. ?Ao fazer o meu milésimo, no Maracanã, pedi para que a sociedade, para que os governos prestassem atenção na educação das crianças. Não me entenderam e, agora, depois de mais de 30 anos, volto a ter que falar?, afirmou Pelé, sendo ovacionado pelos gritos de ?ente, ente, ente, Pelé pra presidente?. E o ?rei do Futebol? prosseguiu: ?Deus me deu essa oportunidade de falar para vocês nesse momento difícil do nosso Brasil, de corrupção na política. Mas vocês têm que acreditar em nosso Brasil, porque nós precisamos de vocês?. Após o discurso nacionalista, Pelé continuou defendendo o Brasil. E voltou a rogar ajuda aos céus quando se referiu ao sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O evento ocorrerá no dia 9 de dezembro, em Frankfurt. Destacou que espera ter a mesma ?sorte? de 2001, quando sorteou um adversário de pouca expressão para o grupo brasileiro: Turquia. Ao final, Pelé comentou a morte do astro inglês George Best, hoje aos 59 anos. Recordou que, há quatro meses, se encontrou com o ex-jogador do Manchester United, na Inglaterra, e pediu que seu problema de alcoolismo seja usado como um exemplo a não ser seguido. ?Foi um excelente jogador. Realmente um dos melhores pontas que já estivemos na Europa e é uma pena, mas é assim a vida?, disse Pelé. ?Ele esteve mais uma vez, com cirrose. Espero que isso sirva de exemplo para os jovens de todo o mundo.?