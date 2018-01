Pelé lança projeto da Copa da Paz Pelé lança nesta quarta-feira em Seul, na Coréia do Sul, o projeto que considera o mais ambicioso de sua carreira como promotor de eventos esportivos: o World Peace King Cup - ou Copa da Paz - um torneio internacional de futebol de US$ 20 milhões, com oito equipes que, no futuro, poderá se tornar um Mundial de Clubes. O campeão ganhará US$ 2 milhões, o maior prêmio já oferecido em uma competição de clubes. O São Paulo representará a América do Sul. O ?King? que aparece no título da Copa é uma homenagem ao próprio Pelé. "É uma grande responsabilidade fazer esta copa e eu confesso que fiquei assustado no começo. Mas decidi ir em frente. Se eu isso que eu quero fazer não posso evitar desafios. Para mim, a Copa da Paz vai servir como uma mensagem para o futebol brasileiro: ninguém mais aguenta a falta de profissionalismo. Está na hora de se pensar no torcedor. Isso é o que faremos aqui." A Copa da Paz foi idealizada pela ACAP - Asia Culture Arts Promotion - uma das muitas empresas do Reverendo Moon, e a Pelé Pro foi chamada para organizar o evento a partir da intermediação do advogado Marco Polo Del Nero, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. As negociações começaram durante a Copa do Mundo e, antes mesmo do sorteio dos grupos, os coreanos já começaram a procurar ingressos para o torneio que será disputado em julho. A Pelé Pró já fechou contrato com a maioria dos patrocinadores - LG, Sansung, Adidas, Pepsi-Cola, Hyundai, rede Lotte de hotéis - e deverá ainda contar com uma companhia aérea e um banco. "Este é o maior evento esportivo que já organizei e o mais caro. Temos que fazer tudo com o maior cuidado. Depois dele poderemos pensar em outros grandes eventos do futebol, inclusive no Brasil", diz Pelé. Como sempre, Pelé provocou tumulto onde passou nesta terça-feira em Seul. Visitou uma fábrica de produtos de ginseng e foi recebido com palmas por todos os funcionários. Depois esteve no escritório de uma empresa de automóveis que produz carros na Coréia do Norte. Ambos pertencem ao grupo do reverendo Moon que nasceu na Coréia do Norte e hoje vive entre a Coréia do Sul e os EUA. O reverendo Moon possui dois times no Brasil - o CENE, em Nova Esperança, no Mato Grosso, e o Atlético Sorocabano. E deverá, brevemente, adquirir um time da Major Soccer League, nos Estados Unidos. Pelé autografou uma bola que será oferecida como presente de aniversário para o presidente da Coréia do Norte, Kim Jougil. Pelé aceitou participar de uma campanha liderada pelo reverendo Moon, a quem os seguidores chamam de ´pai´ cujo objetivo é pacificar e permitir a reunificação das duas Coréias. Esta primeira Copa da Paz contará apenas com clubes convidados. A partir da Segunda, dentro de dois anos, a organização pretende criar um sistema eliminatório. Com carta de recomendação do presidente da Fifa, Joseph Blatter, a Pelé Pro convidou o São Paulo, Roma, Bayer Leverkusen, PSV, Olympique de Lyon, Kaiserchiefs (África do Sul), Los Angeles Galaxy (EUA) e ILHWA (pentacampeão coreano), também do reverendo Moon. Todos aceitaram. O São Paulo já enviou documento à CBF, solicitando 20 dias de licença do Brasileiro, em julho, para representar o Brasil e a América do Sul. No momento, a Pelé Pro está negociando os direitos de televisão com países da América do Sul e Europa. Na Coréia do Sul, os direitos de exclusividade ficarão com a rede privada SBS. No Brasil, Renato Duprat pretende iniciar contatos logo com as emissoras que se interessarem pelo evento. "Um detalhe muito importante é que parte da arrecadação será destinada para financiar projetos sociais, principalmente na África. Teremos brevemente um encontro com Nelson Mandela para que ele nos oriente sobre isso", diz Pelé. O Brasil também poderá ser beneficiado com parte da renda. Pelé pretende inclui-la na campanha de "Fome Zero", do presidente Lula, que deverá ser convidado para assistir ao torneio da Coréia. O São Paulo já faz planos para sua participação na Copa da Paz. O diretor de marketing, Domingos de Moraes Júnior, esteve nesta terça-feira visitando uma escolinha de futebol em Swon, que tem uma das duas franquias internacionais do clube (a outra, em fase de inauguração, fica na Tailândia). Moraes acertou com o técnico da escolinha, José Carlos Serrão, que os garotos da escolinha entrarão em campo antes dos jogos do São Paulo, vestidos com o uniforme do clube. Domingos de Moraes Jr. acha importante o São Paulo voltar a fixar sua logomarca na Ásia. "Na época do bicampeonato mundial, o São Paulo estava com uma imagem muito forte. Depois perdemos. Agora poderemos fazê-la crescer outra vez." Pelé acha que os estádios da Coréia do Sul, que descobriu o futebol a partir da Copa do Mundo de 2002, tem todas as condições para satisfazer o torcedor. "É exatamente o contrário do Brasil. Lá o torcedor não tem um banheiro adequado, o futebol é desorganizado, o calendário não é respeitado, nada funciona. Por isso acho que o dirigente também é culpado quando ocorrem cenas de violência. O futebol que eu quero para o Brasil tem que ter um conceito completamente diferente. Isso que está ocorrendo no Paulista, onde duas emissoras estão brigando pelos direitos deixando o torcedor na mão é um verdadeiro absurdo." Pelé diz que, se puder organizar um torneio de futebol no Brasil, vai mudar tudo. "Começaria por um calendário definitivo. Depois estimularia a venda de carnês para que os clubes deixem de depender tanto da televisão. Finalmente, solicitaria condições mínimas de conforto. Só para começar." No Brasil, entretanto, Pelé prefere começar por baixo. "Vou fazer antes um torneio intercolegial, a Copa do Rei. Esse é o nosso trabalho para o segundo semestre. Uma competição, procurando seguir o molde do que se faz nos Estados Unidos." Segundo Renato Duprat e Celso Grellet, parceiros da Pelé Pró, a idéia é revelar 11 jogadores em cada estado durante o intercolegial. E a empresa se encarregará de colocá-los depois em clubes brasileiros. Pelé está empolgado com sua volta ao futebol como organizador. Depois de assistir a muitos filmes em Nova York, nas últimas semanas, ele se convenceu de que ninguém pode superar os americanos no cinema. "Mas no futebol, nós podemos ser o que os EUA são no cinema. Podemos ir além das conquistas nos campos. Podemos criar uma organização que seja insuperável em todo mundo. E exportá-la para o mundo. Nós temos condições disso."