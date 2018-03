Pelé levará a tocha olímpica no Rio O Comitê Olímpico Brasileiro e a Prefeitura do Rio encaminharam ao Comitê Organizador de Atenas uma lista de 49 pessoas para a corrida de revezamento da tocha olímpica no dia 13 de junho, no Rio. Pelé, que já aceitou o convite, abrirá o revezamento, que sairá do Maracanã. Ronaldo, do Real Madrid, será chamado para fechar o evento. Entre os demais atletas e ex-atletas relacionados estão: Agberto Guimarães, Ana Moser, Aída dos Santos, André Domingos da Silva, Aurélio Miguel, Eder Jofre, Eduardo Penido, Janeth Arcain, Lars Grael, Marcelo Negrão, Magic Paula, Nelson Prudêncio, Nilton Santos, Ricardo Prado e Wlamir Marques.